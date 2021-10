Meloni “Nostalgici fascismo non ci servono, utili idioti della sinistra” (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel Dna di Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro Dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c'è niente nella mia vita, come nella storia della destra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, la leader di FdI Giorgia Meloni, sottolineando che “i Nostalgici del fascismo non ci servono: sono solo utili idioti della sinistra, che li usa per mobilitare il proprio elettorato”. Alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel Dna di Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro Dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro. E non c'è niente nella mia vita, come nella storiadestra che rappresento, di cui mi debba vergognare o per cui debba chiedere scusa. Tantomeno a chi i conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni”. Così, in un'intervista al CorriereSera, la leader di FdI Giorgia, sottolineando che “idelnon ci: sono solo, che li usa per mobilitare il proprio elettorato”. Alla ...

