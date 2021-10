Meloni: «Nostalgici del fascismo non ci servono, sono utili idioti della sinistra» (Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgia Meloni, con una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera del 9 ottobre, si è espressa chiarendo che in Fratelli d'Italia non c'è alcun tipo di spazio per eventuali «nostalgie fasciste, razziste e antisemite». Lo ha fatto mettendo in rilievo che, nel Dna di Fdi, «c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro». Un chiarimento netto, approfondito in diversi passaggi delle dichiarazioni rese al quotidiano. Le parole di Giorgia Meloni al Corriere della Sera Il concetto è stato ribadito con forza anche con altre dichiarazioni da parte di Giorgia Meloni. In un'altra parte, ad esempio, mette in chiaro come «i Nostalgici del fascismo - si legge in un un virgolettato - non ci servono: sono solo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgia, con una lunga intervista rilasciata al CorriereSera del 9 ottobre, si è espressa chiarendo che in Fratelli d'Italia non c'è alcun tipo di spazio per eventuali «nostalgie fasciste, razziste e antisemite». Lo ha fatto mettendo in rilievo che, nel Dna di Fdi, «c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro». Un chiarimento netto, approfondito in diversi passaggi delle dichiarazioni rese al quotidiano. Le parole di Giorgiaal CorriereSera Il concetto è stato ribadito con forza anche con altre dichiarazioni da parte di Giorgia. In un'altra parte, ad esempio, mette in chiaro come «idel- si legge in un un virgolettato - non cisolo ...

