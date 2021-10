Meloni? Lontana dal fascismo Draghi non andrà al Colle Parla Valditara

(Di sabato 9 ottobre 2021) Giorgiaha detto in un’intervista che, nel suo partito, “non c’è posto per le nostalgie del”. Di più: “I nostalgici sono utili idioti della sinistra”, dice la leader di Fratelli d’Italia. Come a voler scacciare una volta per tutte i pregiudizi e le chiacchiere che coinvolgono il suo partito. Fra inchieste, agguati più o meno a orologeria e la necessità di dover fare i conti con un’identità oscura che, periodicamente, torna il centrodestra attualmente vive uno dei momenti di maggiore confusione. E, dalle urne, ne è uscito con le ossa rotte. Un aspetto però, va chiarito prima di tutti gli altri: “Giorgianon è affatto fascista, nè nostalgica”. Il suggello arriva da Giuseppeex senatore di Alleanza Nazionale, di cui è stato il responsabile Scuola e Università, docente e ...

Advertising

RominaMura : RT @Deputatipd: La sentenza della Corte suprema polacca che nega il primato delle norme europee su quelle nazionali crea un conflitto grave… - PDSACentro : RT @Deputatipd: La sentenza della Corte suprema polacca che nega il primato delle norme europee su quelle nazionali crea un conflitto grave… - pdcampania : RT @Deputatipd: La sentenza della Corte suprema polacca che nega il primato delle norme europee su quelle nazionali crea un conflitto grave… - giovanidemperl1 : RT @Deputatipd: La sentenza della Corte suprema polacca che nega il primato delle norme europee su quelle nazionali crea un conflitto grave… - RaffaeleMazzeo3 : RT @Deputatipd: La sentenza della Corte suprema polacca che nega il primato delle norme europee su quelle nazionali crea un conflitto grave… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Lontana

ilGiornale.it

Io non conosco neppure allaRachele Mussolini. So che è una signora che fa politica da ... Infine Formigli ha detto che aveva invitato Giorgiaper chiederle se era pronta a ripetere la ...Una mappa che sembrerebbe riportare il centro sinistra ai fasti di unamemoria degli anni ... combinato, per rendere più chiaro il messaggio anche alla, con un astensionismo flessibile, ...La linea è la stessa portata avanti dalla deputata romana ieri sera a Dritto e Rovescio, ma viene messa per iscritto nella lettera pubblicata da Adnkronos: 'Come avevamo previsto siamo sotto attacco – ...Continua l'eco prodotto dall'inchiesta "Lobby nera", sulla quale anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, com'era ovvio attendersi, ha voluto dire la sua: cogliendo al volo l'occasione propi ...