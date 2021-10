Meloni | In Fratelli d' Italia non ci sono nostalgie del fascismo

(Di sabato 9 ottobre 2021) 'Nel dna did'non cifasciste , razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro dna c'è il rifiuto per ogni regime, passato presente e futuro. ...

Advertising

La7tv : #piazzapulita Inchiesta FanPage su Fratelli d'Italia, Formigli a Crosetto: 'Ma perché la Meloni non condanna il sal… - lauraboldrini : Agghiacciante l'inchiesta di #Fanpage su Fratelli d'Italia. Emerge un quadro inquietante per la democrazia. Meloni… - pfmajorino : #Meloni che fa finta che #Fidanza sia uno dei 'tanti dirigenti' è puro surrealismo. Stiamo parlando del capo di F… - schiavone2012 : RT @GianniMagini: Chiara #Valcepina è stata eletta consigliera a Milano: è tra le protagoniste dell'inchiesta su Fratelli d'Italia. L'avvoc… - SAGGEIDEE : A proposito di quelli che hanno rotto i ponti con il passato..!!! Breve storia triste! 'Nel 2010, Fini spegne la… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Fratelli

Giorgia, leader did'Italia, respinge così in una intervista al Corriere della sera , le polemiche seguite all' inchiesta di Fanpage sui presunti rapporti fra il suo partito e l'...Troppo ipocrita, troppo facile', replica la. La leader did'Italia poi lancia un sospetto non da poco sulla seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage, mandata in onda giovedì a ...Prende posizione la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, dopo che il suo partito è finito nella bufera per i presunti legami di alcuni esponenti con ambienti dell’estrema destra, a seguito dell ...Roma, 9 ott. "Giorgia Meloni afferma che l'Anpi chiede lo scioglimento di Fratelli d'Italia. É falso. L'Anpi chiede lo scioglimento di Lealtà e Azione, Forza Nu ...