Medici | Ficco Saues | Bene la manifestazione dei convenzionati 118 a Roma

(Di sabato 9 ottobre 2021) “Consegnate le relazioni dei referenti regionalial governo, attendiamo risposte”. Cosi’ Paolo, presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria 118 a margine dellasindacale svoltasi asotto la sede del Governo in piazza Montecitorio, “l’occasione – sottolinea– per ribadire la stringente necessita’ di un provvedimento d’urgenza che consenta il passaggio deidel 118 alla dipendenza delle Asl. Questo, soprattutto per scongiurare un esodo, purtroppo oramai gia’ in corso verso altri servizi meno rischiosi e meglio remunerati, che finirebbe per mettere definitivamente in ginocchio l’intero sistema dell’emergenza territoriale e dei pronto soccorso”: “Nei prossimi ...

Advertising

Scisciano : Sanità, Ficco (Saues):”Bene manifestazione medici convenzionati 118 sotto Palazzo Chigi su passaggio alla dipendenz… - Scisciano : Sanità, 118. Ficco (Saues):”Su passaggio a dipendenza dei medici convenzionati istituzioni temporeggiano, manifeste… -

Ultime Notizie dalla rete : Medici Ficco

Il Denaro

... Paolo. Per il presidente del Saues "serve con estrema urgenza un decreto ad hoc che consenta alle Asl, come pure è accaduto in passato, a stabilizzare iconvenzionati di emergenza ...... il quale si è scagliato contro IppocrateORG , la rete diche cura il Covid - 19 con ... "Mi viene in mente una famosa citazione, ovvero "piatto ricco mi ci". Il Covid - 19 è una zona ...“Il temporeggiamento delle istituzioni sul passaggio dei medici convenzionati del 118 nei ruoli del sistema sanitario nazionale non può andare oltre. Tanto più in costanza di una pandemia che non può ...