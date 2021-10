Mazzoni sul Pinqua | “Il sindaco Mastella se ne ricorda troppo tardi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti “La questione della scarsa capacità di programmazione, progettazione e, conseguentemente, di spesa degli enti locali viene riproposta oggi dalnell’annunciare l’arrivo di 14 milioni del, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, a Benevento. Un simile approccio scoraggia. Non è questo il momento perrsi che si sarebbe potuto fare di più e meglio per rafforzare la struttura amministrativa del comune. La prima cosa da sottolineare è che i correttivi introdotti nel PNRR, grazie all’intervento operato con il cd Decreto Semplificazioni, su impulso del Ministro Carfagna, funzionano a salvaguardia della quota del 40% per le regioni del Mezzogiorno. La graduatoria delle città è stata infatti riorganizzata, mettendo tra i primi 159 progetti sui ...