Masters 1000 Indian Wells 2021, Roberto Marcora eliminato da Pedro Martinez (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo turno del torneo di Indian Wells 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il BNP Paribas Open, in corso sul cemento outdoor statunitense, si rivela fatale, nella notte italiana, anche per il qualificato azzurro Roberto Marcora, battuto dallo spagnolo Pedro Martinez, che si impone per 6-4 6-0 in un’ora ed un quarto di gioco. Per l’iberico al secondo turno sfida con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone. Nel primo set lo spagnolo parte subito bene e conquista il break alla prima occasione strappando la battuta all’azzurro a trenta nel game d’apertura. L’iberico non concede mai occasione di controbreak a Marcora, il quale però riesce a restare aggrappato alla partita e, proprio nel ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo turno del torneo didi tennis (di categoria ATP), ovvero il BNP Paribas Open, in corso sul cemento outdoor statunitense, si rivela fatale, nella notte italiana, anche per il qualificato azzurro, battuto dallo spagnolo, che si impone per 6-4 6-0 in un’ora ed un quarto di gioco. Per l’iberico al secondo turno sfida con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone. Nel primo set lo spagnolo parte subito bene e conquista il break alla prima occasione strappando la battuta all’azzurro a trenta nel game d’apertura. L’iberico non concede mai occasione di controbreak a, il quale però riesce a restare aggrappato alla partita e, proprio nel ...

Advertising

OA_Sport : Esce subito di scena il qualificato azzurro - zazoomblog : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: il montepremi e il prize money - #Masters #Indian #Wells #2021: - OA_Sport : Matteo Berrettini e Jannik Sinner non giocheranno in doppio a Indian Wells - livetennisit : Masters 1000 Indian Wells: Niente doppio per Berrettini-Sinner. La coppia dà forfait - im_jordanv : Agenda serale: - ???? v ????, qualificazioni europee. - ???? Masters 1000 Indian Wells, 1R e 2R. -