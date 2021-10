Masters 1000 Indian Wells 2021, risultati 7 ottobre: ok Murray e Mager, fuori Musetti e Marcora (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo turno del torneo di Indian Wells 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il BNP Paribas Open, scattato sul cemento outdoor statunitense, si è completato nella notte italiana con gli ultimi sedici match e da questa sera scatterà il secondo turno, con l’ingresso in gioco delle prime teste di serie. In casa Italia arriva un solo successo nei tre incontri che vedono protagonisti i tennisti azzurri: nell’ultimo incontro, conclusosi all’alba italiana, Gianluca Mager batte il magiaro Marton Fucsovics in rimonta per 1-6 6-3 6-2 e si regala al secondo turno la sfida con il transalpino Gael Monfils, numero 14 del seeding. Escono di scena, invece, Lorenzo Musetti, battuto dallo spagnolo Albert Ramos Viñolas, che si impone con il punteggio di 6-1 6-3, ed il ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo turno del torneo didi tennis (di categoria ATP), ovvero il BNP Paribas Open, scattato sul cemento outdoor statunitense, si è completato nella notte italiana con gli ultimi sedici match e da questa sera scatterà il secondo turno, con l’ingresso in gioco delle prime teste di serie. In casa Italia arriva un solo successo nei tre incontri che vedono protagonisti i tennisti azzurri: nell’ultimo incontro, conclusosi all’alba italiana, Gianlucabatte il magiaro Marton Fucsovics in rimonta per 1-6 6-3 6-2 e si regala al secondo turno la sfida con il transalpino Gael Monfils, numero 14 del seeding. Escono di scena, invece, Lorenzo, battuto dallo spagnolo Albert Ramos Viñolas, che si impone con il punteggio di 6-1 6-3, ed il ...

Advertising

OA_Sport : Una vittoria e due sconfitte in casa Italia tra gli uomini ad Indian Wells - OA_Sport : Esce subito di scena il qualificato azzurro - zazoomblog : Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: il montepremi e il prize money - #Masters #Indian #Wells #2021: - OA_Sport : Matteo Berrettini e Jannik Sinner non giocheranno in doppio a Indian Wells - livetennisit : Masters 1000 Indian Wells: Niente doppio per Berrettini-Sinner. La coppia dà forfait -