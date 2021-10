Massimiliano Rosolino | c' è stato un flirt con Federica Pellegrini? E rivela | ' L' hanno sempre messa su un piedistallo'

Advertising

FabrizioCalvo : Splendida intervista di #FlavioVanetti a #MassimilianoRosolino. Davvero bello il profilo tracciato. - BaritaliaNews : Massimiliano Rosolino, durissimo con Federica Pellegrini “O la ami o la odi, io …” - andreastoolbox : Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini: Flirt tra di noi? Una leggenda metropolitana - fvanetti : Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» - kappaespada : RT @Corriere: Rosolino: «Un flirt tra me e Federica Pellegrini? Mai. Lei è sempre su un piedistallo» -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

, l'ex campione di nuoto, risponde al presunto flirt di qualche tempo fa con Federica Pellegrini con un secco 'Leggenda metropolitana'. In una intervista al Corriere della Sera, ...... Federica Pellegrini, ex nuotatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto.L'ex nuotatore Massimiliano Rosolino ha parlato, tra le altre cose, di Federica Pellegrini. Fa anche un riferimento a Maradona.Il nuotatore ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato a lungo anche della Divina: sono stati insieme oppure no?