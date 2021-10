Marvel’s Guardians of the Galaxy: disponibile il video musicale (Di sabato 9 ottobre 2021) Il nuovo video musicale degli Star-Lord di Marvel’s Guardians of the Galaxy è ora disponibile insieme all’intera colonna sonora su licenza Oggi, per celebrare l’uscita del secondo singolo degli Star-Lord di Marvel’s Guardians of the Galaxy, “Zero to Hero“, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo video musicale tremendamente anni ’80. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist originale di Marvel’s Guardians of the Galaxy, anch’essa pubblicata oggi. Ispirato ai cartoni animati degli anni ’80, il video musicale punta i riflettori sul fattore nostalgia, offrendo un’imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 ottobre 2021) Il nuovodegli Star-Lord diof theè orainsieme all’intera colonna sonora su licenza Oggi, per celebrare l’uscita del secondo singolo degli Star-Lord diof the, “Zero to Hero“, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovotremendamente anni ’80. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist originale diof the, anch’essa pubblicata oggi. Ispirato ai cartoni animati degli anni ’80, ilpunta i riflettori sul fattore nostalgia, offrendo un’imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ...

