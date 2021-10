Marvel’s Avengers: alcune nuove microtransazioni stanno facendo infuriare la community (Di sabato 9 ottobre 2021) In Marvel’s Avengers sono state introdotte nuove microtransazioni per i potenziamenti e una parte del pubblico del gioco è sconvolta I giocatori di Marvel’s Avengers possono ora acquistare “materiali di consumo” con crediti, una valuta che può essere acquisita con denaro reale (in forma di microtransazioni), secondo quanto riportato da VGC. “I materiali di consumo possono essere utilizzati per aumentare temporaneamente la quantità di XP guadagnata da un giocatore o aumentare il numero di risorse raccolte durante il gioco, agendo essenzialmente come un acceleratore per garantire progressi più rapidi”, ha riportato il sito. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Marvel’s Avengers: i fan sono ... Leggi su tuttotek (Di sabato 9 ottobre 2021) Insono state introdotteper i potenziamenti e una parte del pubblico del gioco è sconvolta I giocatori dipossono ora acquistare “materiali di consumo” con crediti, una valuta che può essere acquisita con denaro reale (in forma di), secondo quanto riportato da VGC. “I materiali di consumo possono essere utilizzati per aumentare temporaneamente la quantità di XP guadagnata da un giocatore o aumentare il numero di risorse raccolte durante il gioco, agendo essenzialmente come un acceleratore per garantire progressi più rapidi”, ha riportato il sito. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: i fan sono ...

