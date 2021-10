Martinez: "Lukaku e Hazard ko, niente Italia - Belgio" (Di sabato 9 ottobre 2021) Italia - Belgio , finalina di Nations League in programma domenica alle 15, si giocherà senza Romelu Lukaku . L'attaccante del Chelsea ha lasciato il ritiro della nazionale dopo aver saltato l'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021), finalina di Nations League in programma domenica alle 15, si giocherà senza Romelu. L'attaccante del Chelsea ha lasciato il ritiro della nazionale dopo aver saltato l'...

