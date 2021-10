Martina Rossi, i condannati per tentata violenza provano a evitare il carcere. La reazione del padre (Di sabato 9 ottobre 2021) La morte di Martina Rossi ha trovato una sua verità giudiziaria due giorni fa, con la sentenza definitiva della Cassazione: quando è precipitata dal sesto piano dell’albergo di Palma di Maiorca, Martina stava sfuggendo ad un tentativo di stupro. I due uomini condannati per il reato ora provano ad evitare il carcere ricorrendo ai servizi sociali: per il padre della 23enne, però, non fa alcuna differenza. Martina Rossi, Albertoni e Vanneschi chiedono i servizi sociali dopo la condanna Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono stati condannati a 3 anni di carcere per tentata violenza sessuale su Martina Rossi. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) La morte diha trovato una sua verità giudiziaria due giorni fa, con la sentenza definitiva della Cassazione: quando è precipitata dal sesto piano dell’albergo di Palma di Maiorca,stava sfuggendo ad un tentativo di stupro. I due uominiper il reato oraadilricorrendo ai servizi sociali: per ildella 23enne, però, non fa alcuna differenza., Albertoni e Vanneschi chiedono i servizi sociali dopo la condanna Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono statia 3 anni dipersessuale su. ...

rubio_chef : Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la mo… - LiveSicilia : Martina Rossi morta a vent’anni, la condanna e la ‘beffa’ - eccapecca : I due trentenni condannati per la morte di #MartinaRossi chiederanno i servizi sociali - elena__ba : Di norma io sono per una seconda possibilità ma, questi due mi urtano da sempre. #chilhavisto - VannaRicci : RT @newyorker01: In carcere non trascorreranno un solo giorno, visto che i due condannati a 3 anni per il tentato stupro di Martina Rossi,… -