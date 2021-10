Marotta | «Scudetto? Rispetto il percorso del Napoli | ma non ha la cultura vincente di Juve e Milan»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento c’è stato anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe. «Crediamo nellonumero 20 e faremo di tutto per arrivarci». Ovvero anche qualche intervento sul mercato, stavolta non per cedere ma per acquistare. «Se servisse, siamo pronti a intervenire a gennaio e a farci uno o due regali, vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio. Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia».ha commentato l’addio di Lukaku. «Non mi sono sentito tradito da Romelu, ma il club viene prima di tutto. Avremmo voluto al suo posto anche Vlahovic assieme a Dzeko: sarebbe stato il massimo, ma non potevamo prenderlo». Sull’Inter: «Abbiamo attraversato delle difficoltà, ma abbiamo rimesso la macchina in ...