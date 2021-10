Marotta: “Napoli? Milan e Juve spaventano, hanno cultura della vittoria” (Di sabato 9 ottobre 2021) Beppe Marotta, al Festival dello Sport si lascia andare ad alcune dichiarazioni in merito al percorso del Napoli e all’acquisto di Osimhen. Queste le parole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 9 ottobre 2021) Beppe, al Festival dello Sport si lascia andare ad alcune dichiarazioni in merito al percorso dele all’acquisto di Osimhen. Queste le parole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MondoNapoli : Marotta: «Scudetto? Rispetto il Napoli, ma non ha cultura vincente» - - azpuita : New post (Casarano Rally Team: Francesco Marotta vuole un Napoli Challenge-Sarno di sostanza.) has been published o… - infoitsport : Inter, Marotta: 'Napoli? Temo Juve e Milan che hanno cultura della vittoria' - brindisilibera : New post (Casarano Rally Team: Francesco Marotta vuole un Napoli Challenge-Sarno di sostanza.) has been published o… - brindisilibera : New post (Casarano Rally Team: Francesco Marotta vuole un Napoli Challenge-Sarno di sostanza.) has been published o… -