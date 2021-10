Marotta | «Dzeko all' Inter grazie alla serietà della Roma»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ada quando è arrivato Abraham quasi più nessuno parla di: la tifoseria giallorossa sembra aver già dimenticato il bosniaco, che a Milano sta vivendo una seconda giovinezza,ad un inizio di stagione esaltante che da quelle parti non si vedeva dai tempi di Ronaldo il Fenomeno.trattativa che lo ha portato in nerazzurro ha parlato l’ad del club, Beppedurante unvento al Festival dello Sport di Trento organizzato dGazzetta dello Sport: «Quando si pensa ad una sostituzione si prepara una listaallo scouting e alle opportunità di mercato: ci sono obiettivi raggiungibili e non. Ci deve essere sempre la consapevolezza di raggiungere i propri obiettivi.era un obiettivo prioritario già ...

... la missione è sostanzialmente riuscita, grazie all'ottimo impatto dei nuovi, su tutti Edin, ... il ds Piero Ausilio e l'ad Beppesono pronti a mettere a disposizione di Inzaghi altri ...... legate anche alle opportunità che il mercato in quel momento può assicurare - spiega- un manager deve puntare sempre al massimo degli obiettivi.era un obiettivo prioritario, che già ..."Alla Juventus avevamo la possibilità di prendere Haaland per 2,5 milioni e mezzo. Lì bisogna avere la forza di andare in extra-budget se ti dicono che è uno che ha talento e d ...Ora credo che firmerà, è nelle condizioni migliori per rappresentare presente e futuro della Juve. Marotta: «Dybala all’Inter? INTER – «Dybala poteva venire a Milano? C’è stata una possibilità dopo l’ ...