Marotta: “Dybala poteva venire all’Inter. Alla Juve stavo per prendere Haaland per 2 milioni” (Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite ieri sera al Festival di Trento, Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, ha trattato tantissimi temi (qui per leggere un passaggio delle sue parole). Tra le tante cose svelate dal dirigente, anche sul mercato, quando Alla Juve poteva portare Haaland per 2 milioni e con Dybala vicino all’Inter. Queste le sue parole: “Dybala poteva venire all’Inter: quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità. Ancora oggi non ha firmato con la Juve, ma sicuramente firmerà”. Parole anche su Haaland, che quando era Alla Juventus poteva essere ingaggiato per 2 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite ieri sera al Festival di Trento, Beppe, attuale amministratore delegato dell’Inter, ha trattato tantissimi temi (qui per leggere un passaggio delle sue parole). Tra le tante cose svelate dal dirigente, anche sul mercato, quandoportareper 2e convicino. Queste le sue parole: “: quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità. Ancora oggi non ha firmato con la, ma sicuramente firmerà”. Parole anche su, che quando erantusessere ingaggiato per 2 ...

Advertising

matthewjumped : RT @cesololinter19_: Mi viene quasi da dire grazie a Dio siamo senza soldi e Marotta non può offrire 10 milioni a Dybala. 10 milioni di eur… - AquilaEmanuele : RT @cesololinter19_: Mi viene quasi da dire grazie a Dio siamo senza soldi e Marotta non può offrire 10 milioni a Dybala. 10 milioni di eur… - infoitsport : Marotta: “Dybala all’Inter per uno scambio, era tutto vero! Non ha firmato con la Juve ma so…” - Sicilianodoc7 : RT @mirkonicolino: #Marotta: '#Dybala poteva venire all'#Inter: quando si ventilava uno scambio con #Icardi c'è stata la possibilità. Rimpi… - GiGiglio99 : RT @cesololinter19_: Mi viene quasi da dire grazie a Dio siamo senza soldi e Marotta non può offrire 10 milioni a Dybala. 10 milioni di eur… -