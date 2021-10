Marotta | «Dopo l' esperienza all' Inter non starò più in un club»

Leggi su footdata

(Di sabato 9 ottobre 2021) Le parole di Beppe, ad dell’, ospite al Festival dello Sport di Trento, riguardo i piani per il prossimo futuro: «Nell’mi trovo molto bene. Quando Zhang arriverà in Italia, a dicembre, ci sarà un momento per parlare del futuro. I presupposti sono tutti favorevoli. Posso però dire con certezza chel’con l’nonpiù in un. Mi sento appagato del mio cammino ed è giusto aspirare ad esperienze diverse e che rallenti un pochino con i miei impegni». Poi un accenno al mancato rinnovo di Conte e al nuovo corso della società nerazzurra: «La decisione di Conte non era prevedibile, ci ha spiazzati. Una scelta che fa parte dello sport e della vita, che va rispettata. Le società rimangono, gli allenatori, i dirigenti ...