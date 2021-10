Mario Draghi condanna duramente le tensioni a Roma durante la manifestazione No Green Pass

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Presidente del Consigliohatoquanto accaduto alaNo. Un corteo di circa 500-1000 persone si è staccato dallaautorizzata, e in corso a Piazza del Popolo, per andare a protestare a Palazzo Chigi, spostandosi tra le vie principali del centro piene di persone intente ad un normale pomeriggio di shopping. I manifestanti si sono resi protagonisti di episodi di violenza contro la polizia e alcuni giornalisti presenti; un gruppo ha persino danneggiato la sede della Cgil.laCon un breve comunicato ...

Il Premier, infatti, ha dimostrato in più occasioni di essere inflessibile sulle regole relative alla certificazione verde Covid. L'obiettivo rimane quello di garantire massima sicurezza ...Il Presidente del Consiglio,, ha telefonato oggi al Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l'assalto avvenuto oggi alla sede ...ROMA (ITALPRESS) – Scontri durante la manifestazione No Green Pass a Roma, alla quale hanno preso parte migliaia di persone. Si sono verificati lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, a ...