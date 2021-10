Marine Le Pen sbarca su TikTok sulle note dei Måneskin e assicura: «Ho tante proposte per i giovani» – Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) La corsa all’Eliseo del 2022 passerà, ancora una volta, anche per i social. E l’ex-presidente di Rassemblement National, Marine Le Pen, intende usare ogni mezzo possibile per superare un altro candidato dell’estrema destra francese, il giornalista Eric Zemmour. Cambio di strategia e di target, dunque, che passa anche per la scelta di approdare sulla piattaforma cinese TikTok, andando a caccia dei voti dei più giovani. Nel video, la leader dell’estrema destra francese è circondata da giovani sorridenti che la acclamano e le chiedono un selfie, a margine di una rassegna con giovani allevatori francesi. In sottofondo, Beggin, uno dei brani più noti dei Maneskin. Una scelta non molto patriottica, ma ben calibrata rispetto al successo planetario che sta travolgendo la band romana ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) La corsa all’Eliseo del 2022 passerà, ancora una volta, anche per i social. E l’ex-presidente di Rassemblement National,Le Pen, intende usare ogni mezzo possibile per superare un altro candidato dell’estrema destra francese, il giornalista Eric Zemmour. Cambio di strategia e di target, dunque, che passa anche per la scelta di approdare sulla piattaforma cinese, andando a caccia dei voti dei più. Nel, la leader dell’estrema destra francese è circondata dasorridenti che la acclamano e le chiedono un selfie, a margine di una rassegna conallevatori francesi. In sottofondo, Beggin, uno dei brani più noti dei Maneskin. Una scelta non molto patriottica, ma ben calibrata rispetto al successo planetario che sta travolgendo la band romana ...

Advertising

LaurentGasnier9 : RT @ilmessaggeroit: Marine Le Pen su TikTok con musica dei Maneskin: lo sbarco sui social alla ricerca di voti giovani - DQuotidiana : RT @RaiNews: 'So che TikTok significa giovani, e quindi arriva al momento giusto, perché ho molte proposte da farvi' #TikTok #MarineLePen #… - marioricciard18 : RT @DM_Deluca: @annamomi @gavinjones10 Grazie Anna! Aggiungo anche che secondo me i nostalgici veri nel partito non sono un blocco di poter… - GfranceFrance : RT @ilmessaggeroit: Marine Le Pen su TikTok con musica dei Maneskin: lo sbarco sui social alla ricerca di voti giovani - nathan_rn29 : RT @ilmessaggeroit: Marine Le Pen su TikTok con musica dei Maneskin: lo sbarco sui social alla ricerca di voti giovani -