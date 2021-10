(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo giorni passati a raccontare le sue esperienze sessuali, a infilarsi senza mutande nel letto con Ainett, a sottolineare il suo passato e presente da indefesso latin lover,ha ‘fatto i conti’ con. La ex moglie è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip (ha partecipato alla scorsa edizione) e lo ha ‘rimesso al suo posto’: “Sono venuta per puntualizzare due. Hai detto che forse noi non abbiamo un rapporto più così stretto forse perché Roberto (l’attuale compagno, ndr) è geloso e mi condiziona. Roberto è geloso ma non di te. Io poi non i lascio condizionare e decido per conto mio e se da 20 anni a questa parte ci frequentiamo di meno qualcuno dopo quello che ha visto ha capito anche i motivi. Mi hanno scritto in tanti “hai ...

GiuliaSalemi93 : Maria Teresa Ruta... ed è subito GFvip5... 'La Storia siamo noi nessuno si senta offeso' #GFvip #GFVIPParty - GrandeFratello : Ovviamente, Maria Teresa si sente decisamente a Casa... ?? #GFVIP - FQMagazineit : Maria Teresa Ruta sgrida Amedeo Goria: “Se sei diventato ex marito c’è un motivo. Certe cose tienile per te” - wejirdness : RT @GiuliaSalemi93: Maria Teresa Ruta... ed è subito GFvip5... 'La Storia siamo noi nessuno si senta offeso' #GFvip #GFVIPParty - SenatorMaria : RT @AssisiFans: 'Sempre con me...ogni istante della mia vita'. #Buongiorno dalla #Basilica. Foto di Marina Maria Teresa Floris da Cagliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Teresa

A sorpresa nella casa del ' Grande Fratello Vip ', il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entraRuta . L'attrice teatrale ha già preso parte della quinta edizione, in cui è diventata una delle protagoniste del reality show per via del suo carattere gioioso. In questa circostanza ...TELEVISIONE Gf Vip, 'Ruta e le ore hot nel sarcofago con... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico:... TELEVISIONE Gf Vip, il viaggio di Samy per ...Nel corso della puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera, ad Amedeo Goria sono state mostrate le immagini di Vera Miales con un dolce p ...Goria di nuovo papà? Davanti alle foto che gli mostra il conduttore, Amedeo appare abbastanza perplesso – che veniva in quel momento da un confronto con la ex moglie Maria Tere ...