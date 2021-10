Maratona Boston 2021 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) Lunedì 11 ottobre si correrà ladi. L’evento è stato spostato dal terzo lunedì di aprile (Patriot’s day) al secondo lunedì di ottobre (Indigenoous People’s Day) a causa dell’emergenza sanitaria. Si tratta di una Major, ovvero di una delle 42 km più importanti al mondo (al pari di New York, Londra, Berlino, Chicago, Tokyo). Partenza a Hopkinton per poi attraversare Ashland, Framingham, Natick e Wellesley. A 5km dal traguardo si entra nel cuore digiungendo alla locale università con l’arrivo posto alla John Hancock Tower in Copley Square. Come da tradizione, il punto di svolta sarà la micidiale Hearbreak Hill, la ribattezzata salita spacca cuori lunga 600 metri attorno al 32mo chilometro. Parterre davvero stellare, con ben otto atleti al via con un personale inferiore alle 2h06: il favorito ...