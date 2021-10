Maneskin, Damiano a microfono ancora aperto durante la presentazione del singolo Mammamia lo dice chiaro: “Se chiama marketing” (Di sabato 9 ottobre 2021) I Maneskin sono volati fino a Berlino per presentare alla stampa italiana ed europea il nuovo singolo “Mammamia”, un titolo che evoca il grande successo degli Abba del 1975. In realtà il nuovo brano – con un inciso che conquista al primo ascolto – ricalca lo stile della band ma al tempo stesso offre un lato inedito tra ironia e auto-ironia. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono stati intervistati dal moderatore e giornalista tedesco Markus Kavka. Non era una vera e propria conferenza stampa, quanto una presentazione in pompa magna del nuovo percorso artistico, dopo la rottura con la manager storica Marta Donà. Il brano infatti è stato prodotto dai quattro componenti della band insieme al nuovo manager e produttore Fabrizio Ferraguzzo. Nessuna domanda da parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Isono volati fino a Berlino per presentare alla stampa italiana ed europea il nuovo”, un titolo che evoca il grande successo degli Abba del 1975. In realtà il nuovo brano – con un inciso che conquista al primo ascolto – ricalca lo stile della band ma al tempo stesso offre un lato inedito tra ironia e auto-ironia.David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sono stati intervistati dal moderatore e giornalista tedesco Markus Kavka. Non era una vera e propria conferenza stampa, quanto unain pompa magna del nuovo percorso artistico, dopo la rottura con la manager storica Marta Donà. Il brano infatti è stato prodotto dai quattro componenti della band insieme al nuovo manager e produttore Fabrizio Ferraguzzo. Nessuna domanda da parte dei ...

