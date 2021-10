Malinovskyi | «Mai pensato di lasciare l’Atalanta ma non è facile giocare qui»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ruslan Malinovksyi ha parlato sulle pagine de l’Eco di Bergamo: queste le sue dichiarazioni Ruslanha parlato sulle pagine de l’Eco di Bergamo: queste le sue dichiarazioni CAMPIONATO – «La squadra è sempre andata più forte nel girone di ritorno, sono convinto che alla distanza usciremo ancora molto bene, quando i nostri avversari ne avranno di meno». CONDIZIONE – «Fisicamente sto meglio: lavoro per crescere e tornare a proporre il mio migliore calcio. A causa dell’intervento all’ernia, ho saltato la preparazione con la squadra, che è fondamentale. Ho giocato sempre, ma l’obiettivo è propormi con continuità ad alto livello, non alternare una partita bella e una brutta: finora, gol e assist sono pochi, ma spero di accelerare dopo la sosta» . RENDIMENTO- «Non èmantenere dei livelli di grande prestazione con, ...

Advertising

rulla02 : Agli interisti che dicono che Malinovskyi fa il fenomeno contro l'Inter e mai contro il Milan, vi spiego perché. Da… - robbstank11 : Malinovskyi è uno dei migliori tiratori del campionato. Boga è uno dei giocatori più rapidi e forti nel dribbling.… -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Mai

Commenta per primo Il trequartista dell'Atalanta Ruslanha parlato a L'Eco di Bergamo dei prossimi obiettivi europei e del mercato: ' L'... MERCATO - 'Non hopensato di lasciare l'...Le parole di Ruslan'La mia seconda fase della stagione scorsa? Bisogna ricordare che ... Mercato? Non hopensato di lasciare l'Atalanta'. Condividi: Fai clic qui per condividere su ...Ai microfoni de L'Eco di Bergamo, ha parlato il trequartista dell'Atalanta Ruslan Malinovskyi. Le parole di Ruslan Malinovskyi "La mia seconda fase della s ...Ruslan Malinovskyi, in occasione della sua intervista rilasciata a L’Eco di Bergamo, ha parlato di obiettivi e futuro Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Malinovskyi sui traguardi personali: ...