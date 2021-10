Mafia | Morra | Troppe volte criminalità organizzata tra colletti bianchi Lamorgese | frasi gravissime

Advertising

Ferma reazione del ministro dell'Interno Lamorgese e di quello della Transizione ecologica, Cingolani, all'intervento del presidente della commissione Antimafia,,secondo cui "lava ricercata anche nelle Prefetture e nel ministero dell'Ambiente". "Affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per ...Parole inaccettabili per Lamorgese che ha replicato: 'Il presidentechiarisca immediatamente sulla base di quali elementi o valutazioni ha reso le sue dichiarazioni'.di Tiziana Di Giovannandrea 09 ottobre 2021Hanno scatenato polemiche molto accese le parole del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che nella giorna ...ROMA - Ferma reazione del ministro dell'Interno Lamorgese e di quello della Transizione ecologica, Cingolani, all'intervento del presidente della commissione Antimafia,Morra,secondo cui "la mafia va r ...