Mafia nelle istituzioni | Lamorgese | Da Morra affermazioni gravissime | ora chiarisca

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Sonoe inaccettabili in quanto rivolte alleimpegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini». Lo ha detto il ministro dell’Interno,...

... Nicola Morra, secondo il quale "la criminalità organizzata non va ricercata soloperiferie e nei posti degradati ma anchePrefetture e al Ministero dell'Ambiente ". Lamorgese ha aggiunto:...'Le affermazioni del senatore Morra, secondo il quale la criminalità organizzata andrebbe 'ricercata non soloperiferie e nei posti degradati ma anchePrefetture e al Ministero dell'Ambiente', sono di una gravità inaudita. Ha pienamente ragione la Ministra Lamorgese a chiedere spiegazioni immediate'. Così Teresa Bellanova di Iv su Fb. 'Le ...Secondo il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, «la criminalità organizzata non va ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati ma anche nelle Prefetture e al Ministero dell’Am ...Roma, 9 ott. "Le affermazioni del senatore Morra, secondo il quale la criminalità organizzata andrebbe 'ricercata non solo nelle periferie e nei posti degradati ...