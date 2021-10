**Mafia: Meloni, ‘Morra abbia decenza di dimettersi’** (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “L’indegnità di Nicola Morra a ricoprire un ruolo delicato e importante come la presidenza della Commissione Antimafia è sotto gli occhi di tutti da tempo e le sue ultime parole non sono che l’ennesima conferma. Morra abbia la decenza di dimettersi e consentire che alla guida dell’Antimafia sia eletta una persona autorevole, prestigiosa e rispettosa delle Istituzioni e dello Stato”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “L’indegnità di Nicola Morra a ricoprire un ruolo delicato e importante come la presidenza della Commissione Antimafia è sotto gli occhi di tutti da tempo e le sue ultime parole non sono che l’ennesima conferma. Morraladi dimettersi e consentire che alla guida dell’Antimafia sia eletta una persona autorevole, prestigiosa e rispettosa delle Istituzioni e dello Stato”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

