Madonna torna con “Madame X”, il nuovo documentario della cantante è disponibile in streaming (Di sabato 9 ottobre 2021) Madonna è tornata a stupire il suo pubblico con Madame X, il nuovo documentario andato in onda in anteprima ieri, 8 ottobre, su MTV e disponibile adesso in streaming su NOW. Tra i più attesi lungometraggi sul panorama musicale internazionale e in cui la diva ha messo ancora una volta in mostra tutto il suo talento non solo come cantante. Con Madame X, Madonna celebra il suo quattordicesimo album in studio, uscito già nel 2019. Lisbona fa da sfondo alle epiche performance durante l’ultimo tour della star internazionale che si trasforma in questo viaggio come un agente segreto che cambia personalità, lotta per la libertà e porta alla luce anche i luoghi più oscuri. L’album che ormai ha debuttato quasi ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 ottobre 2021)ta a stupire il suo pubblico conX, ilandato in onda in anteprima ieri, 8 ottobre, su MTV eadesso insu NOW. Tra i più attesi lungometraggi sul panorama musicale internazionale e in cui la diva ha messo ancora una volta in mostra tutto il suo talento non solo come. ConX,celebra il suo quattordicesimo album in studio, uscito già nel 2019. Lisbona fa da sfondo alle epiche performance durante l’ultimo tourstar internazionale che si trasforma in questo viaggio come un agente segreto che cambia personalità, lotta per la libertà e porta alla luce anche i luoghi più oscuri. L’album che ormai ha debuttato quasi ...

