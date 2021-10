L’Unione europea resta ancora vaga sull’allargamento ai Balcani occidentali (Di sabato 9 ottobre 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Il compromesso è arrivato lunedì 4 ottobre, all’ultima riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti che è – nei fatti – il cuore del potere delL’Unione europea. È li che finalmente la parola proibita, “allargamento”, ha ritrovato diritto di cittadinanza nella bozza definitiva di dichiarazione del vertice di Brdo sui Balcani occidentali. Ma in una frase assortita di distinguo. Una frase lunga, contorta e infarcita di ripetizioni, che tradisce i numerosi rimaneggiamenti da cui è stata partorita. Eccola, nella nostra traduzione dall’originale inglese: «L’Ue riafferma il suo sostegno senza equivoci per la prospettiva europea dei Balcani occidentali e saluta ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 ottobre 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorioe Caucaso Transeuropa. Il compromesso è arrivato lunedì 4 ottobre, all’ultima riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti che è – nei fatti – il cuore del potere del. È li che finalmente la parola proibita, “allargamento”, ha ritrovato diritto di cittadinanza nella bozza definitiva di dichiarazione del vertice di Brdo sui. Ma in una frase assortita di distinguo. Una frase lunga, contorta e infarcita di ripetizioni, che tradisce i numerosi rimaneggiamenti da cui è stata partorita. Eccola, nella nostra traduzione dall’originale inglese: «L’Ue riafferma il suo sostegno senza equivoci per la prospettivadeie saluta ...

