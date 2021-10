Lukaku out con l’Italia: problemi fisici per l’attaccante del Chelsea (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelu Lukaku non scenderà in campo domani alle ore 15:00 nella sfida valida per il 3° posto della Nations League tra Belgio e Italia. l’attaccante del Chelsea ha riscontrato in queste ore alcuni problemi fisici che hanno convinto lo staff medico a concedergli di tornare a Londra e lasciare il ritiro della nazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 ottobre 2021) Romelunon scenderà in campo domani alle ore 15:00 nella sfida valida per il 3° posto della Nations League tra Belgio e Italia.delha riscontrato in queste ore alcuniche hanno convinto lo staff medico a concedergli di tornare a Londra e lasciare il ritiro della nazionale. L'articolo ilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku out Italia Belgio, Lukaku out? Il belga non si è allenato questa mattina Romelu Lukaku potrebbe saltare la finale 3°/4° posto di Nations League contro l'Italia: le ultime sul belga Romelu Lukaku potrebbe essere il grande assente di Italia - Belgio, in programma domani e valida per il 3°/4° posto della Nations League. Come riporta Sky Sport, infatti, il belga ha svolto differenziato ...

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA BELGIO/ Diretta tv, Leonardo Bonucci sarà squalificato È poi in attacco che naturalmente sorgono i principali problemi: con Belotti e Immobile out, domani ... Fissato allora il 3 - 4 - 3 di partenza ecco che Lukaku potrebbe dunque sedersi in panchina e fare ...

Sportmediaset - Lukaku vs Chiellini, la sfida si ripete. Out Bonucci, tocca al capitano Domenica nella finalina per il terzo e il quarto posto della Nations League, l'Italia sfiderà il Belgio e come ricorda Sportmediaset ancora una volta andrà in scena la sfida ...

