Lucia Pavan la prima tronista di “Uomini e Donne” si è sposata | la sorpresa sui social FOTO

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sono trascorsi ben 21 anni dal quel no ricevuto al centro studio di. Era il primo trono al femminile e vedevasempre più interessata a Costantino Vitagliano, diventato poi il re dei tronisti. Una parentesi archiviata ormai da tempo, ma che in un modo o nell’altro non è riuscita del … L'articololadi “” si è: lasuiproviene da Velvet Gossip.

Avete capito di chi stiamo parlando? Ebbene, la tronista in questione è la dolcissimaUn amore maturo, molto lontano da troni e corteggiamenti, dal quale è nata anche una bimba ha portatoalle nozze. In molti la ricordano per essere stata prima donna messa sul trono rosso da Maria De Filippi che incassò il No da Costantino ...Sul profilo Instagram della prima tronista di "Uomini e Donne" chiosa una foto che ha catturato l'attenzione. Lucia Pavan si è sposata.Uomini E Donne: matrimonio per famosa tronista di Maria De Filippi. Ecco chi è Fiori d’arancio a Uomini e Donne. Si è sposata la prima tronista in assoluto della ...