Lol – Chi ride è fuori, Gabriele Parpiglia anticipa il nome di uno dei concorrenti della seconda edizione: ecco chi è (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’altra puntata di CasaChi è andata in onda nelle ultime ore, con a capo ancora l’ex gieffina Rosalinda Cannavò. Durante il format attesissimo Chicche di Gossip, Gabriele Parpiglia ha risposto una domanda che chiedeva: “Ci sono delle novità sulla nuova stagione di Lol, o dei nomi?” Al ché, il giornalista ha replicato: Allora, dei nomi. La registrazione della nuova edizione di Lol che andrà in onda tra marzo e aprile è stata già fatta. I nomi ovviamente sono tutti top secret. Hanno silenziato i social come fecero lo scorso anno. Mi dicono sia molto diversa dalla prima. Però lanciamo qui in esclusiva il primo nome e il primo concorrente che partecipa a Lol: è il mago Forrest. ecco se penso al mago Forrest personalmente mi viene da ridere solo al pensiero. Mi dicono che ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’altra puntata di CasaChi è andata in onda nelle ultime ore, con a capo ancora l’ex gieffina Rosalinda Cannavò. Durante il format attesissimo Chicche di Gossip,ha risposto una domanda che chiedeva: “Ci sono delle novità sulla nuova stagione di Lol, o dei nomi?” Al ché, il giornalista ha replicato: Allora, dei nomi. La registrazionenuovadi Lol che andrà in onda tra marzo e aprile è stata già fatta. I nomi ovviamente sono tutti top secret. Hanno silenziato i social come fecero lo scorso anno. Mi dicono sia molto diversa dalla prima. Però lanciamo qui in esclusiva il primoe il primo concorrente che partecipa a Lol: è il mago Forrest.se penso al mago Forrest personalmente mi viene dare solo al pensiero. Mi dicono che ...

