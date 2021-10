"Lodevole impegno economico per la mia famiglia". Travaglio costretto a risarcire Renzi: batosta per Il Fatto, la cifra da sganciare (Di sabato 9 ottobre 2021) Marco Travaglio deve pagare ancora. A riferirlo è Matteo Renzi nella sua Enews. Qui, sul finale, il leader di Italia Viva dà una buona notizia ai suoi elettori: "Intanto il Fatto Quotidiano ha dovuto pagare altri 10.000€ per aver perso l'appello nei confronti di mio padre. Lodevole l'impegno economico di Marco Travaglio nei confronti della mia famiglia". Finita qui? Niente afFatto: "Spiace per gli investitori del Fatto Quotidiano, società quotata, che devono far fronte a queste scelte editoriali cariche di odio e diffamazioni. Spiace. Ma noi andiamo avanti in tutte le sedi giudiziarie per ristabilire la verità contro il fango e le fake news". Al direttore del Fatto poteva andare molto peggio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Marcodeve pagare ancora. A riferirlo è Matteonella sua Enews. Qui, sul finale, il leader di Italia Viva dà una buona notizia ai suoi elettori: "Intanto ilQuotidiano ha dovuto pagare altri 10.000€ per aver perso l'appello nei confronti di mio padre.l'di Marconei confronti della mia". Finita qui? Niente af: "Spiace per gli investitori delQuotidiano, società quotata, che devono far fronte a queste scelte editoriali cariche di odio e diffamazioni. Spiace. Ma noi andiamo avanti in tutte le sedi giudiziarie per ristabilire la verità contro il fango e le fake news". Al direttore delpoteva andare molto peggio, ...

