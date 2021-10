Lobby Nera, ora Giorgia Meloni condanna il fascismo: “In FdI non c’è spazio per nostalgici, razzisti e antisemiti. Utili idioti della sinistra” (Di sabato 9 ottobre 2021) Dieci giorni di attesa, dieci giorni durante i quali da parte di avversari politici, associazioni antifasciste e parte dell’opinione pubblica è arrivata forte le richiesta a Giorgia Meloni di rinnegare pubblicamente e senza giri di parole il fascismo. L’accusa nei confronti della leader di Fratelli d’Italia era quella di non prendere posizioni nette, neppure dopo l’inchiesta Lobby Nera di Fanpage che ha dimostrati legami tra esponenti della formazione e importanti rappresentanti di organizzazioni neofasciste italiane, per non perdere parte di quell’elettorato considerato vicino a FdI e, allo stesso tempo, al fascismo. Oggi, però, in un’intervista al Corriere della Sera, Meloni ha scelto di cambiare rotta e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Dieci giorni di attesa, dieci giorni durante i quali da parte di avversari politici, associazioni antifasciste e parte dell’opinione pubblica è arrivata forte le richiesta adi rinnegare pubblicamente e senza giri di parole il. L’accusa nei confrontileader di Fratelli d’Italia era quella di non prendere posizioni nette, neppure dopo l’inchiestadi Fanpage che ha dimostrati legami tra esponentiformazione e importanti rappresentanti di organizzazioni neofasciste italiane, per non perdere parte di quell’elettorato considerato vicino a FdI e, allo stesso tempo, al. Oggi, però, in un’intervista al CorriereSera,ha scelto di cambiare rotta e di ...

