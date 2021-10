Lobby nera, Fedez diffidato da Valcepina: «Si offende se la chiamano fascista? Smetta di fare il saluto romano» – Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) Fedez è stato diffidato da Chiara Valcepina, l’avvocato comparsa nell’inchiesta di Fanpage sulla Lobby nera di Milano e nel frattempo eletta in consiglio comunale. Sotto accusa, secondo quanto ha raccontato il marito di Chiara Ferragni su Instagram, alcune stories pubblicate da lui nei giorni scorsi. «Oggi una nuova diffida. È arrivata da Valcepina, quella che è stata ripresa inequivocabilmente a fare il saluto romano insieme a un signore dichiaratamente fascista, dicendo ‘saluto Covid’», ha detto Fedez in un’altra story pubblicata sul social network. Per poi affondare il colpo: «Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un braccio teso col post produttore ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021)è statoda Chiara, l’avvocato comparsa nell’inchiesta di Fanpage sulladi Milano e nel frattempo eletta in consiglio comunale. Sotto accusa, secondo quanto ha raccontato il marito di Chiara Ferragni su Instagram, alcune stories pubblicate da lui nei giorni scorsi. «Oggi una nuova diffida. È arrivata da, quella che è stata ripresa inequivocabilmente ailinsieme a un signore dichiaratamente, dicendo ‘Covid’», ha dettoin un’altra story pubblicata sul social network. Per poi affondare il colpo: «Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un braccio teso col post produttore ...

