Lo sdegno e la condanna del mondo politico all' assalto alla sede della Cgil 

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Le immagini dell'nazionaleCgil e degli scontri con le Forze dell'ordine nel centro di Roma suscitano le reazioni del PresidenteRepubblica, del presidente del Consiglio epolitica. Sergio Mattarella ha telefonato al segretario generale del sindacato di corso d'Italia, Maurizio Landini, per esprimergli solidarietà. Anche Mario Draghi ha chiamato il leaderConfederazione. “I sindacati - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza”. Il Presidente del Consiglio hato le violenze che si sono registrate in diverse città del Paese. ...

... il presidente del Consiglio Mario Draghi 'le violenze che sono avvenute oggi in varie ... Che poi aggiunge: 'Ho chiamato Maurizio Landini per esprimere tutto il nostroe la nostra ...Immediata e secca replica di URIPA Veneto alla sentenza chei vertici della casa di riposo di Lonigo per la drammatica morte di un ospite. Nella ... con profondoper una sentenza che ...Telefonate di solidarietà sono giunte al segretario della Cgil Maurizo Landini dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi ...Sdegno ed esecrazione in tutta Italia per i fatti avvenuti oggi a Roma, culminati con l’assalto alla sede nazionale del maggiore sindacato italiano, la Cgil, simbolo delle lotte dei ...