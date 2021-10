Lo sciopero nazionale Taxi si terrà a Roma: ecco quando (Di sabato 9 ottobre 2021) È sciopero per i Taxi a livello nazionale. Infatti è stato indetto per il prossimo 22 ottobre uno sciopero nazionale del comparto Taxi, con l’epicentro della manifestazione nella Capitale. sciopero nazionale Taxi indetto per il 22 ottobre Si svolgerà il 22 ottobre su scala nazionale lo sciopero dei Taxi, che si articolerà con l’astensione dal servizio su tutto il territorio nazionale e lo svolgimento di una grande manifestazione a Roma, che si terrà proprio sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico per poi proseguire presso il ministero dei Trasporti. Ad annunciarlo sono i sindacati Ugl Taxi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Èper ia livello. Infatti è stato indetto per il prossimo 22 ottobre unodel comparto, con l’epicentro della manifestazione nella Capitale.indetto per il 22 ottobre Si svolgerà il 22 ottobre su scalalodei, che si articolerà con l’astensione dal servizio su tutto il territorioe lo svolgimento di una grande manifestazione a, che siproprio sotto la sede del ministero dello Sviluppo Economico per poi proseguire presso il ministero dei Trasporti. Ad annunciarlo sono i sindacati Ugl, ...

