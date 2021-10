LIVE – Trento-Cremona 84-68, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Dolomiti Trentino Energia-Vanoli basket Cremona, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver affrontato Virtus Bologna e Olimpia Milano. Gli ospiti, invece, arrivano da una vittoria convincente contro la Fortitudo Bologna. L’appuntamento per l’inizio di questa sfida è fissato per le ore 19:00 di sabato 9 ottobre, con Sportface che vi fornirà aggiornamenti continui su quanto accade sul parquet della BLM Group Arena. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Latestuale di Dolomiti Trentino Energia-Vanoli, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. I padroni di casa cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver affrontato Virtus Bologna e Olimpia Milano. Gli ospiti, invece, arrivano da una vittoria convincente contro la Fortitudo Bologna. L’appuntamento per l’inizio di questa sfida è fissato per le ore 19:00 di sabato 9 ottobre, con Sportface che vi fornirà aggiornamenti continui su quanto accade sul parquet della BLM Group Arena. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

