LIVE – Tortona-Brindisi 52-52, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Bertram Derthona Tortona-Happy Casa Brindisi, sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. A confronto, due squadre che hanno ottenuto la prima affermazione del campionato nella scorsa giornata. Ma c’è curiosità anche per vedere la reazione degli ospiti alla pesante batosta subita all’esordio in Champions League. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:00 di sabato 9 ottobre, con Sportface che vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accade sul parquet del PalaFerraris. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Latestuale di Bertram Derthona-Happy Casa, sfida valida per la terza giornata dellaA1di. A confronto, due squadre che hanno ottenuto la prima affermazione del campionato nella scorsa giornata. Ma c’è curiosità anche per vedere la reazione degli ospiti alla pesante batosta subita all’esordio in Champions League. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 20:00 di sabato 9 ottobre, con Sportface che vi fornirà costanti aggiornamenti su quanto accade sul parquet del PalaFerraris. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA Colpaccio di #Tortona che passa 79-77 a #Brescia! #live - zazoomblog : LIVE – Brescia-Tortona 44-44 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Tortona #44-44 #Serie - zazoomblog : LIVE – Brescia-Tortona 22-20 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Tortona #22-20 #Serie - zazoomblog : LIVE – Brescia-Tortona Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Tortona #Serie #2021-2022 -