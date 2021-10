LIVE Palermo-Foggia, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta (Di sabato 9 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico rosanero alla vigilia della sfida Palermo-Foggia: segui la diretta testuale. Leggi su mediagol (Di sabato 9 ottobre 2021) Le dichiarazioni rilasciate indal tecnico rosanero alla vigilia della sfidalatestuale.

Advertising

Federic80352321 : Ci provo và!! Cuore guarda un po' quanto è bella Palermo, per non parlare del cibo eh! Un instore o un live, non ch… - live_palermo : Via alle #terzedosi di #vaccini anti-Covid per fragili e over60 - live_palermo : Si è costituito il pirata della strada dell'#incidente di #viaCrispi - live_palermo : Contrabbando tabacchi, a Palermo 43enne arrestato dopo tentativo di fuga - live_palermo : Donna prenota esame ecodoppler a Palermo, l'Asp la manda a Lampedusa -