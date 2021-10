LIVE – Messina-Monterosi 1-2, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Messina-Monterosi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 9 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Messina-Monterosi 1-2 56? – GOL! Monterosi IN VANTAGGIO! Disimpegno sbagliato del Messina. Costantino manda in area Polidori che conclude in rete. Niente ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Ladi, match valevole per l’ottava giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 9 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-2 56? – GOL!IN VANTAGGIO! Disimpegno sbagliato del. Costantino manda in area Polidori che conclude in rete. Niente ...

Advertising

vascorossi : ???? Siamo qui... pronti a ricominciare! ?? 5 nuove date Napoli, Ancona, Bari, Messina e Torino per completare il V… - Fantacalciok : Messina – Monterosi Tuscia: dove vedere la diretta live e risultato - live_palermo : Società fantasma per ottenere fondi dallo Stato: sospesi tre imprenditori - messina_oggi : Paolo Conte, a novembre esce “Live at Venaria Reale”MILANO (ITALPRESS) - Il concerto di Paolo Conte nel cuore della… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Gianluca De Rubertis live a Messina) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da M… -