LIVE Italia-Belgio, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: esperimenti per Mancini, obiettivo bronzo (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Belgio Finale terzo/quarto posto Nations League, Mancini vuole il terzo posto con Chiesa titolare. Bonucci squalificato, giocano Acerbi e Chiellini al centro della difesa. In porta Donnarumma, terzini Di Lorenzo e Emerson Palmieri. Centrocampo con Jorginho regista, Barella e Locatelli mezzali, Verratti in panchina. Attacco con Chiesa e Insigne ai lati di Giacomo Raspadori unica punta. Martinez, punta su Courtois in porta. Difesa con Alderweireld, Denayer e Theate al centro della difesa, esterni Saelemaekers e Carrasco a tutta fascia. Mediana con Dendoncker e Witsel. Trequartisti De Bruyne ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualeterzo/quartovuole il terzocon Chiesa titolare. Bonucci squalificato, giocano Acerbi e Chiellini al centro della difesa. In porta Donnarumma, terzini Di Lorenzo e Emerson Palmieri. Centrocampo con Jorginho regista, Barella e Locatelli mezzali, Verratti in panchina. Attacco con Chiesa e Insigne ai lati di Giacomo Raspadori unica punta. Martinez, punta su Courtois in porta. Difesa con Alderweireld, Denayer e Theate al centro della difesa, esterni Saelemaekers e Carrasco a tutta fascia. Mediana con Dendoncker e Witsel. Trequartisti De Bruyne ...

