LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: un irreale Masnada se la gioca con Pogacar! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.14 ARRIVA Masnada! 7 secondi per chiudere il gap da Pogacar! 16.14 Va detto che Pogacar, dopo le difficoltà iniziali, ora si sta difendendo egregiamente in discesa. Infatti sul gruppetto di Alaphilippe non ha perso niente: 47?. 16.13 Ormai Masnada vede Pogacar, dunque si esalta ancora di più! 16.12 NOVE SECONDI! 16.12 DIECI SECONDI! Credici, Fausto! 16.11 20 km all’arrivo, Masnada a 11?! Sta volando in una discesa che conosce come le sue tasche, essendo bergamasco. 16.10 Intanto Masnada a 12? da Pogacar. Ormai fuori dai giochi Gaudu, Bardet, Alaphilippe, Adam Yates, Woods, Valverde e Vingegaard a 47?. 16.09 Mancano però solo 5 km alla fine ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 16.14 ARRIVA! 7 secondi per chiudere il gap da16.14 Va detto che Pogacar, dopo le difficoltà iniziali, ora si sta difendendo egregiamente in discesa. Infatti sul gruppetto di Alaphilippe non ha perso niente: 47?. 16.13 Ormaivede Pogacar, dunque si esalta ancora di più! 16.12 NOVE SECONDI! 16.12 DIECI SECONDI! Credici, Fausto! 16.11 20 km all’arrivo,a 11?! Sta volando in una discesa che conosce come le sue tasche, essendo bergamasco. 16.10 Intantoa 12? da Pogacar. Ormai fuori dai giochi Gaudu, Bardet, Alaphilippe, Adam Yates, Woods, Valverde e Vingegaard a 47?. 16.09 Mancano però solo 5 km alla fine ...

Advertising

SkySportF1 : ? Leclerc si salva all’ultimo giro: va in #Q3 LIVE ? - zazoomblog : LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: attacca V8incenzo Nibali! - #Lombardia #DIRETTA: #attacca - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Si torna a salire sulle strade del Giro di Lombardia ???? ?? Segui LIVE: - flamminiog : RT @SkySportF1: ? Leclerc si salva all’ultimo giro: va in #Q3 LIVE ? - Eurosport_IT : Si torna a salire sulle strade del Giro di Lombardia ???? ?? Segui LIVE: -