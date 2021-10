LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: si avvicina il decisivo Passo di Ganda (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.22 Quella del Passo di Ganda è una salita davvero dura. 9,2 km al 7,3% di pendenza media. La prima parte è pedalabile: 6 km al 6,6%. Il finale farà la differenza con 2 km al 9,8% e punta massima del 15%! 15.20 Ripresi i fuggitivi, gruppo compatto a 53 km dall’arrivo. 15.18 Plotone praticamente compatto quando manca solamente la salita di Ganda prima di dirigersi verso Bergamo. Tutto apertissimo, a breve esploderà la corsa. 15.17 Gruppo che sta quasi per arrivare sui fuggitivi. 15.15 60 chilometri all’arrivo. 15.13 A terra Lutsenko e Formolo. 15.12 Caduta in discesa, rischia di spezzarsi il gruppo con la Deceuninck Quick-Step davanti. 15.10 Scollinamento a Zambla Alta, occhio ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 15.22 Quella deldiè una salita davvero dura. 9,2 km al 7,3% di pendenza media. La prima parte è pedalabile: 6 km al 6,6%. Il finale farà la differenza con 2 km al 9,8% e punta massima del 15%! 15.20 Ripresi i fuggitivi, gruppo compatto a 53 km dall’arrivo. 15.18 Plotone praticamente compatto quando manca solamente la salita diprima di dirigersi verso Bergamo. Tutto apertissimo, a breve esploderà la corsa. 15.17 Gruppo che sta quasi per arrivare sui fuggitivi. 15.15 60 chilometri all’arrivo. 15.13 A terra Lutsenko e Formolo. 15.12 Caduta in discesa, rischia di spezzarsi il gruppo con la Deceuninck Quick-Step davanti. 15.10 Scollinamento a Zambla Alta, occhio ...

