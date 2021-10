LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: inizia il Dossena, si muove Bagioli (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.25 Davanti invece allunga Bakelants. 14.24 Eccolo Bagioli! Risponde allo scatto di Dunbar (Ineos Grenadiers), da dietro arriva anche Kruijswijk. 14.23 Nel plotone tira Bouwan per la Jumbo-Visma, alle sue spalle pronta una coppia Deceuninck, con Bagioli che detterà il ritmo a breve. 14.22 Distacco di 3? tra la fuga ed il gruppo. 14.21 Davanti Orrico perde contatto. 14.20 inizia la salita anche per il plotone! Vediamo se ci saranno attacchi. 14.18 In gruppo accelerazione violenta per portare i big nelle parti avanzate. 14.16 Tutto pronto per la salita di Dossena (11 km al 6,2%). 14.14 Nel Giro di pochi secondi Evenepoel ed Alaphilippe si ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.25 Davanti invece allunga Bakelants. 14.24 Eccolo! Risponde allo scatto di Dunbar (Ineos Grenadiers), da dietro arriva anche Kruijswijk. 14.23 Nel plotone tira Bouwan per la Jumbo-Visma, alle sue spalle pronta una coppia Deceuninck, conche detterà il ritmo a breve. 14.22 Distacco di 3? tra la fuga ed il gruppo. 14.21 Davanti Orrico perde contatto. 14.20la salita anche per il plotone! Vediamo se ci saranno attacchi. 14.18 In gruppo accelerazione violenta per portare i big nelle parti avanzate. 14.16 Tutto pronto per la salita di(11 km al 6,2%). 14.14 Neldi pochi secondi Evenepoel ed Alaphilippe si ...

