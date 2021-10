LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: atto III, orario, canale tv, montepremi (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il montepremi dei pugili – Programma e orari del match Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tyson Fury vs Deontay Wilder, Mondiale WBC dei pesi massimi. I due pugili si sfideranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) nella serata di sabato 9 ottobre (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica 10 ottobre). Il britannico cercherà di difendere la cintura iridata conquista nel febbraio 2020, quando la strappò proprio allo statunitense. Si tratta del terzo atto tra questi due fuoriclasse della categoria di peso regina della boxe, visto che tre anni fa il primo incrocio terminò con un ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Ildei pugili – Programma e orari del match Buongiorno e benvenuti alladi Tysonvs DeontayWBC dei. I due pugili si sfideranno sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) nella serata di sabato 9 ottobre (rno alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica 10 ottobre). Il britannico cercherà di difendere la cintura iridata conquista nel febbraio 2020, quando la strappò proprio allo statunitense. Si tratta del terzotra questi due fuoriclasse della categoria di peso regina della boxe, visto che tre anni fa il primo incrocio terminò con un ...

