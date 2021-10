LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche, risultati FP3. Ferrari mina vagante (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario qualifiche GP Turchia F1 SU TV8 LA CRONACA DELLA FP2 LA Ferrari PROSEGUE IL SUO SVILUPPO, IL MOTORE CONFORTA PERCHE’ LEWIS HAMILTON PARTIRA’ PENALIZZATO DI DIECI POSIZIONI? risultati E CLASSIFICA DELLA FP2 GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE DI OGGI CHARLES LECLERC: “OTTIMO INIZIO, MA NON DOBBIAMO FARCI ILLUSIONI” CARLOS SAINZ: “LA Ferrari VA FORTE, MA IO PARTO INDIETRO” LAURENT MEKIES: “PENSIAMO SOLO A NOI, CONCENTRATI SULLA NOSTRA MACCHINA” LEWIS HAMILTON: “RISPETTO A UN ANNO LIVELLO DI GRIP MIGLIORE” MAX VERSTAPPEN: “NON E’ STATA UNA GIORNATA IDEALE, DOVREMO LAVORARE PER RECUPERARE” VALTTERI BOTTAS: “CON QUESTO GRIP LA PISTA E’ DIVERTENTE POTREBBE ESSERE DIVERTENTE PER NOI” LA PISTA HA PIU’ ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGPF1 SU TV8 LA CRONACA DELLA FP2 LAPROSEGUE IL SUO SVILUPPO, IL MOTORE CONFORTA PERCHE’ LEWIS HAMILTON PARTIRA’ PENALIZZATO DI DIECI POSIZIONI?E CLASSIFICA DELLA FP2 GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE DI OGGI CHARLES LECLERC: “OTTIMO INIZIO, MA NON DOBBIAMO FARCI ILLUSIONI” CARLOS SAINZ: “LAVA FORTE, MA IO PARTO INDIETRO” LAURENT MEKIES: “PENSIAMO SOLO A NOI, CONCENTRATI SULLA NOSTRA MACCHINA” LEWIS HAMILTON: “RISPETTO A UN ANNOLLO DI GRIP MIGLIORE” MAX VERSTAPPEN: “NON E’ STATA UNA GIORNATA IDEALE, DOVREMO LAVORARE PER RECUPERARE” VALTTERI BOTTAS: “CON QUESTO GRIP LA PISTA E’ DIVERTENTE POTREBBE ESSERE DIVERTENTE PER NOI” LA PISTA HA PIU’ ...

NotizieIN : GP Turchia F1 2021 Streaming Live, dove vedere le Ferrari in Diretta TV - CalcioIN : GP Turchia F1 2021 Streaming Live, dove vedere le Ferrari in Diretta TV - FormulaPassion : #F1: seguite con noi la diretta delle PL3 del #TurkishGP, una sessione che rischia di essere contraddistinta dalla… - infoitsport : Qual. Mondiali 2022 LIVE: rimonta Germania. Segna Perisic, Croazia avanti. Vince l'Olanda, pari la Turchia. Autogol… - cmdotcom : Qual. Mondiali 2022: segna Perisic, tris Croazia. Rimonta Germania, Olanda ok, pari Turchia. Autogol di Skriniar… -