LIVE F1 | GP Turchia 2021 in DIRETTA | motorizzati Honda sugli scudi nelle FP3 | dalle 14 00 la lotta per la pole

Leggi su oasport

(Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Istanbul Park sarà teatro di una sfida apertissima per laposition e per le prime due file della griglia, anche considerando la variabile legata alle condizioni della pista. 13.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladelle qualifiche del Gran Premio di, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. 12.11 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle qualifiche delle ore 14.00. Sarà asciutto o bagnato? Lo scopriremo più tardi. Grazie e buon proseguimento di giornata 12.09 Chi fatica, invece, è la McLaren. 14° Ricciardo davanti a Norris, con una monoposto che non appare sposarsi con questo tracciato 12.07 Turno totalmente interlocutorio per le ...