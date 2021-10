LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: out Bissolati e Bianchi nel keirin. Italia a caccia di nuove medaglie nella madison (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI LOMBARDIA 14.22: pronostico rispettato. Il ceco Cechman si aggiudica il ripescaggio e sarà in semifinale. Eliminato l’azzurro Bianchi, ultimo 14.18: Il francese Helal si aggiudica la terza serie e ora ci prova Matteo Bianchi ma da battere c’è il forte ceco Cechman 14.12: Il polacco Rochna si aggiudica la seconda serie di ripescaggio 14.08: La prima serie va al tedesco Eilers 14.04: Ora le batterie di ripescaggio del keirin maschile. Il vincitore di ognuna delle sei serie accede alle semifinali 14.03: Superano il turno nella seconda serie di ripescaggio la tedesca Propster, la russa Shmeleva e la polacca Karwacka 14.00: Niente da fare per Elena Bissolati, ultima nel ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI LOMBARDIA 14.22: pronostico rispettato. Il ceco Cechman si aggiudica il ripescaggio e sarà in semifinale. Eliminato l’azzurro, ultimo 14.18: Il francese Helal si aggiudica la terza serie e ora ci prova Matteoma da battere c’è il forte ceco Cechman 14.12: Il polacco Rochna si aggiudica la seconda serie di ripescaggio 14.08: La prima serie va al tedesco Eilers 14.04: Ora le batterie di ripescaggio delmaschile. Il vincitore di ognuna delle sei serie accede alle semifinali 14.03: Superano il turnoseconda serie di ripescaggio la tedesca Propster, la russa Shmeleva e la polacca Karwacka 14.00: Niente da fare per Elena, ultima nel ...

