LIVE Ciclismo su pista, Europei 2021 in DIRETTA: Italia in difficoltà nella madison femminile (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.08: Tra poco la finale B del keirin 19.07: Vice la Gran Bretagna con Archibald e Evans. Secondo posto per la Danimarca con Dideriksen e Leth, terzo posto per le francesi Berteau e Borras. Quarto posto per la Svizzera, quinta la Russia, sesta l’Italia 19.06: Ultimo sprint: Gbr, Danimarca, Italia, Francia 19.05;: Italia in caccia assieme a Francia, Gbr e Danimarca. Niente da fare per le medaglie 19.03: Ultimo sprint: Gbr, Francia, Italia, Danimaca. Caduta l’Irlanda 19.01: Decimo sprint: Danimarca, Polonia, Francia, Italia. Classifica provvisoria: Gbr 48; Francia 44; Danimarca 43; Svizzera 23; Russia 22; Italia 13 18.58: Nono sprint: Gran Bretagna, Francia, Italia, Danimarca 18.55: Francia, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.08: Tra poco la finale B del keirin 19.07: Vice la Gran Bretagna con Archibald e Evans. Secondo posto per la Danimarca con Dideriksen e Leth, terzo posto per le francesi Berteau e Borras. Quarto posto per la Svizzera, quinta la Russia, sesta l’19.06: Ultimo sprint: Gbr, Danimarca,, Francia 19.05;:in caccia assieme a Francia, Gbr e Danimarca. Niente da fare per le medaglie 19.03: Ultimo sprint: Gbr, Francia,, Danimaca. Caduta l’Irlanda 19.01: Decimo sprint: Danimarca, Polonia, Francia,. Classifica provvisoria: Gbr 48; Francia 44; Danimarca 43; Svizzera 23; Russia 22;13 18.58: Nono sprint: Gran Bretagna, Francia,, Danimarca 18.55: Francia, ...

